Um morto em incêndio em Rio de Mouro

Um homem, com cerca de 40 anos de idade, morreu num incêndio numa habitação na Serra das Minas, em Rio de Mouro, Sintra, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins.

“Recebemos o alerta para um incêndio numa habitação às 19h34. O incêndio era no segundo piso de um edifício com quatro e estava confinado ao quarto. Foi encontrada uma vítima no local, que estava em paragem cardiorrespiratória”, disse Joaquim Leonardo.

Segundo a mesma fonte, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) esteve no local a tentar reverter a situação da vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local cerca das 20:15.

“Apesar de o incêndio estar confiando ao quarto, existia uma carga térmica muito grande no local, que causou danos em todo o piso. O incêndio acabou por ser dominado pelos bombeiros cerca de dez minutos depois de chegarem ao local”, acrescentou.