Nas Notícias Um morto em colisão de comboio de mercadorias com viatura em Salvaterra de Magos Por

Uma pessoa morreu hoje na colisão de um comboio de mercadorias com uma viatura ligeira, em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a colisão aconteceu às 09:46, no ramal de Vendas Novas, que liga a Linha do Norte, na estação do Setil (Cartaxo, Santarém), à Linha do Alentejo, em Vendas Novas (Évora), e que serve apenas para transporte de mercadorias.

A vítima mortal era o condutor da viatura, que viajava sozinho, disse a fonte, adiantando que estiveram no local 12 operacionais e cinco viaturas, quatro das quais dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e uma da GNR.