Um morto em atropelamento ferroviário em Castelo Branco

Um homem morreu hoje num atropelamento ferroviário que ocorreu na linha da Beira Baixa, no concelho de Castelo Branco, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

“Recebemos o alerta às 19:10 para um atropelamento ferroviário que ocorreu na linha da Beira Baixa, em Castelo Branco, do qual resultou uma vítima mortal, um homem com cerca de 30 anos”, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, o atropelamento ferroviário ocorreu ao quilómetro 96,650, com a linha a estar cortada, sem previsão para a reabertura, adiantou cerca das 21:00.

Deslocaram-se para o local da ocorrência os bombeiros de Castelo Branco, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Castelo Branco e a GNR, com 11 operacionais e cinco viaturas.