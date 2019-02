América do Sul Um morto e vários feridos em confrontos na fronteira da Venezuela com o Brasil Por

Pelo menos uma pessoa morreu em confrontos hoje numa zona fronteiriça entre a Venezuela e o Brasil entre forças de segurança e uma comunidade indígena que defende a entrada da ajuda humanitária no território venezuelano, relataram deputados locais.

As mesmas fontes precisaram que a vítima mortal é uma mulher.

Deputados da oposição do estado venezuelano de Bolivar (sul), na fronteira com o Brasil, afirmaram também que os confrontos fizeram pelo menos 15 feridos, todos com ferimentos de bala.

Segundo escreveram os deputados Américo de Grazia e Ángel Medina na rede social Twitter, há três pessoas com ferimentos graves.

A agência noticiosa venezuelana Venepress relatou, entretanto, o registo de dois mortos, citando o testemunho de indígenas da etnia Pemon (denominados Taurepang no território brasileiro) que habitam na fronteira entre a Venezuela e o Brasil.