Um morto e dois feridos graves em colisão frontal em Évora

Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas, na manhã deste domingo, na sequência de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros de mercadorias, em Évora.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, em declarações à agência Lusa, estiveram no local 22 operacionais apoiados por 11 viaturas, entre os Bombeiros de Évora, a GNR, um veículo de emergência médica (VMER) e um piquete das Infraestruturas de Portugal.

A vítima mortal é uma mulher cuja idade não foi ainda apurada.

Os feridos, um homem e uma mulher, foram transportados para o Hospital de Évora.

A colisão obrigou ao corte da estrada durante cerca de duas horas.