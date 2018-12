EUA Um morto e dezenas de feridos em despiste de autocarro de equipa de juvenis dos EUA Por

Uma criança morreu e 40 pessoas ficaram feridas – na maioria jovens – na sequência de um despiste de autocarro que transportava uma equipa de futebol juvenil no estado de Arkansas, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades, citadas pela NBC News, o acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, quando a equipa regressava de Dallas, onde passou o fim de semana para disputar um jogo do campeonato.

O autocarro tinha como destino a região de Memphis, no Tennessee, mas despistou-se no estado de Arkansas.

O condutor é um dos sobreviventes do acidente e será interrogado pelas autoridades.

Um porta-voz do Hospital para Crianças de Arkansas, citado pela mesma fonte, confirmou que recebeu mais de 20 feridos.

O estado dos ferimentos não foi divulgado.

Além do Hospital de Arkansas, três outros receberam pacientes.

Até ao momento, foi confirmada uma vítima mortal.