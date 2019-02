Um morto e 14 feridos em acidentes rodoviários nas últimas 12 horas

Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas sem gravidade na sequência de 86 acidentes registados nas estradas portuguesas nas últimas 12 horas, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR adianta que entre as 20:00 de sábado e as 08:00 realizou um conjunto de operações em todo o país que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária.

No âmbito das operações de fiscalização, a GNR detetou 530 infrações das quais 217 foram por excesso de velocidade, 23 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 23 por falta de inspeção periódica obrigatória e 16 infrações relacionadas com tacógrafos.

A GNR detetou ainda 15 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, seis por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e seis por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante as operações, a GNR deteve 22 pessoas em flagrante delito, seis por condução sob o efeito do álcool, seis por tráfico de estupefacientes, três por violência doméstica, dois por condução sem habilitação legal e um por posse de arma proibida.

A GNR apreendeu ainda 176 doses de haxixe, 20 doses de heroína e uma arma branca.