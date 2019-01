Motores Um mau ensaio para Mads Ostberg Por

Mads Ostberg, que este ano vai representar a Citroën no WRC2, teve um mau ‘ensaio’ para o Rali de Monte Carlo, pois não pôde participar numa prova de preparação no seu país.

O noreuguês, que vai disputar a segunda categoria do Campeonato do Mundo de Ralis aos comandos de um Citroën C3 R5 da equipa GS Sport, alinhou no Sigdalls Rally aos comandos de um Subaru Impreza WRX Sti.

A ideia era Ostberg voltar a habituar-se à condução na neve, ainda que com um carro de características algo diferentes do C3 R5. O problema é que o carro japonês tinha uma fuga de gasolina no habitáculo que o acabou por impedir de disputar a prova.