“Um homem da minha idade não seria dispensado à mesma velocidade”, diz Dalila Carmo

Dalila Carmo voltou a queixar-se da forma como tem sido tratada pela TVI, que após 21 anos de ligação decidiu não renovar o contrato de exclusividade com a atriz.

Aos 46 anos, Dalila Carmo sente que foi ‘encostada’ devido à idade, considerando que “as oportunidades são desiguais”, em prejuízo claro das mulheres.

“Ser mulher nesta indústria é lixado”, desabafou: “Um homem da minha faixa etária não seria dispensado à mesma velocidade”.

“O paradigma está a mudar, mas vão ser décadas até que o próprio público esteja aberto às minorias e a mulheres com rugas, gordas e sem botox”, acrescentou a atriz, durante uma entrevista ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.

Antes, em declarações ao Sol, Dalila Carmo tinha garantido que não foram as questões financeiras que impediram a renovação do contrato de exclusividade com a TVI, para a qual tem trabalhado nas últimas duas décadas.

“Para todos os efeitos, estive 21 anos lá e nós gostamos de ser acarinhados, gostamos que reconheçam o nosso trabalho, gostamos de acreditar que precisam e que gostam de nós. Quando o elo afetivo se perde, isso sim é irrecuperável. O dinheiro, se não conseguimos de uma maneira, tentamos de outra. Se não ganhamos mais, ganhamos menos, se não posso viajar para o Japão vou para um sítio mais económico”.

“Para mim, o mais grave dessa situação foi eu ter estado 21 anos ligada a um lugar e ter sentido que foi feio, tal como foi feio com outras pessoas antes de mim. Eu tenho ficado calada porque para já, não vale a pena lavar roupa suja em público apesar de eu agora estar a dar alguns sinais de que a coisa não foi bonita e é um assunto que tem de morrer”, complementou.

“Houve realmente um elo afetivo que se partiu, porque aquele canal não foi correto comigo e eu acho que não merecia”, finalizou Dalila Carmo.