Motores “Um fim de semana quase perfeito” para Joaquim Teixeira Por

Joaquim Teixeira somou nova vitória na Divisão Turismo 3 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group ao impor-se na categoria na Rampa Serra da Estrela.

O piloto do Bompiso Racing Team esteve em grande nível na subida ao ponto mais alto de Portugal Continental, tirando bom partido do Seat Leon Eurocupa MKIII preparado pela MatinsSpeed.

Na prova do CAMI Motorsport Teixeira dominou os acontecimentos nos Turismo 3 e também no Grupo TRF-A. Desta forma destaca-se nas duas competições, num altura em que chegamos a meio da época. A estes êxitos somou ainda a presença (mais uma) no pódio absoluto da categoria Turismo, posição em que ambiciona terminar o campeonato.

“Estou satisfeito por ter um fim de semana quase perfeito. A MartinsSpeed voltou a estar ao mais alto nível e a colocar-me nas mãos um carro competitivo, que me deu muita confiança para imprimir um ritmo alto logo nos treinos”, começa por referir o piloto transmontano relativamente à sua participação na prova serrana.

No final, para além do pódio e dos triunfos já referidos, Joaquim Teixeira conseguiu ainda terminar no top dez absoluto, numa prova onde conseguiu o seu melhor tempo – 3m10,770s – na segunda subida oficial. “Consegui baixar o meu recorde neste traçado em quase dois segundos, e a rampa este ano tem mais cerca de duzentos metros de extensão”, lembra o piloto do Bompiso Racing Team.

Joaquim Teixeira ainda poderia ter feito melhor, mas como explica, “um exagero na penúltima subida desalinhou o Seat Leon”, e dessa forma teve que “gerir o carro, preocupado em entregá-lo em condições ideais” para que no próximo fim de semana o seu filho Daniel e Joaquim Santos o possam utilizar na corrida do TCR no Circuito de Vila Real.”.