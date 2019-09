Motores “Um fim de semana muito importante”para Miguel Cristóvão e Francisco Abreu Por

Miguel Cristóvão e Francisco Abreu voltaram a dominar os acontecimentos nas GT4 South European ao impor-se nas duas corridas do fim de semana realizadas no Circuito da Catalunha-Barcelona.

A dupla do Mercedes AMG GT4 da Velso Motorsport dificilmente poderia ter feito melhor, cumprindo integralmente os objetivos a que se propôs nesta terceira ronda da competição da Race Ready com o apoio da SRO.

Mas como faz questão de salientar Miguel Cristóvão, foram resultados alcançados com muito trabalho: “Apesar dos resultados não podemos dizer que foi um fim-de-semana fácil para nós. A primeira corrida correu-nos muito bem e vencemos com alguma margem, mas já a segunda foi muito disputada e tivemos de dar tudo para garantir o triunfo, o que conseguimos com uma ultrapassagem na última volta”.

“Conseguimos manter a concentração e com um carro sempre impecável, cumprimos integralmente os nossos objetivos e reforçarmos a liderança do campeonato, numa altura em que faltam disputar duas jornadas em território nacional. Está tudo bem encaminhado e só dependemos de nós para chegar ao título”, referiu ainda o piloto de Cascais.

Já para Francisco Abreu os dois triunfos em solo catalão são decisivos para poder pensar no campeonato: “Foi um fim-de-semana muito importante para o nosso objectivo, que é conquistar o título. Estivemos muito bem, aproveitámos todas as nossas oportunidades e a Veloso Motorsport esteve muito bem ao longo de todo o evento, como tem acontecido durante todo o ano”.

“Agora temos de continuar a trabalhar e a evoluir, dado que sentimos que ainda temos margem de progressão, para alcançarmos o nosso desiderato”, acrescentou o piloto madeirense, que começa já a pensar na quarta ronda do campeonato, agendada para 26 e 26 de outubro no Algarve.