"Um fim de semana muito exigente" espera Tiago Monteiro em Nurburgring

Tiago Monteiro está de partida para aquele que será o fim de semana mais trabalhoso da sua época desportiva, pois para além da quinta prova do WTCR no Nordeschleife vai disputar as 24 Horas de Nurbugring.

O piloto português que estará novamente aos comandos do Honda Civic Type-R TCR # 18 da KCMG na Taça do Mundo de Carros de Turismo, alinhará na grande corrida alemã de resistência num Civic Type-R do Team Honda ADAC.

Este desdobramento de funções implicou um bom planeamento e é um desafio do qual Tiago está bastante ciente: “Vai ser um fim-de-semana muito exigente mas que tem um propósito muito bem definido. Sabemos que quanto mais confiantes estivermos com a pista e com o carro mais fácil será chegar ao sucesso”.

“E o ‘inferno verde’ é um circuito tão complicado que exige tempo de pista. Apesar de fazer as duas provas com carros idênticos, o Honda Civic Type R TCR, os pneus não serão os mesmos e será quase como estar ao volante de máquinas diferentes. No entanto, o tempo de pista irá certamente ajudar à evolução que nos irá permitir evoluir. Assim, espero. Todos na equipa estão muito motivados e confiantes”, acrescenta piloto do Porto.