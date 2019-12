Motores Um fim de semana “difícil” para Hafizh Syahrin em Sepang Por

Hafizh Syahrin – o companheiro de Miguel Oliveira no MotoGP esta temporada – tem pela frente um fim de semana bem exigente pela frente, ao alinhar na última ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), e nas 8 Horas de Sepang, do ‘Mundial’ de Endurance em motociclismo (EWC).

“É uma loucura mas vou estar preparado”, afirma o piloto malaio, que é o ‘herói da casa’, tanto no WTCR como no evento do EWC. Isto depois de uma longa temporada no MotoGP, sendo que os 25 anos permitem estar em boa forma física para tal desafio.

Se na prova de 1000 Km estará aos comandos de uma Yamaha YZF-R1 da Sepang Racing Team, no WTCR Syahrin compete como ‘wild card’ (convidado) aos comandos de um Hyundai i30 N TCR do Team Engstler.

“Vai ser difícil porque tenho o EWC no sábado, durante oito horas, e depois três corridas de carro no domingo. Mas vou manter uma boa preparação do meu corpo e descansado, porque será importante. Espero estar bem no carro e procurar dar um bom espetáculo. Vamos ver e desfrutar”, observa o piloto malaio.

Hafizh admite que apesar de ser um desafio um pouco louco, o entusiasmo é grande: “Será interessante e excitante porque nunca um piloto fez coisas loucas deste género duas vezes num fim de semana. Para mim foi um pouco tentar a oportunidade dada pelo circuito de Sepang num carro do WTCR contra sete campeões do Mundo. Certamente que não tenho qualquer objetivo, mas não tenho a certeza do que é possível ou impossível, mas sempre tento aprender e aproveitar a experiência. E espero que os fãs gostem”.

O piloto malaio já testou o Hyundai i20 N TCR, e desde logo ficou com a ideia de que ainda tem muito para aprender: “Há ainda alguns sítios onde posso melhorar e vou verificar com o meu chefe de equipa para ver as zonas da pista onde perco tempo. Mas é uma experiência fantástica, além de que testei de noite, pois vamos ter uma corrida de noite, a terceira”.

“Foi uma boa oportunidade testar aqui. Ao mesmo tempo temos 20 quilos mais no carro, por isso não é fácil, mas vamos tentar melhorar passo a passo. Mal posso esperar para ‘saltar’ para a moto e depois para o carro. Vai ser complicado mas vou tentar ganhar confiança, tentar manter-me calmo e garantir que tenho tudo sob controlo”, rematou Hafizh Syahrin.