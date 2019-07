Motores Um “fim de semana difícil” para Carlos Santos Por

Carlos Santos não teve um fim de semana fácil na prova do Campeonato de Portugal de Clássicos 1300 incluída na 50ª edição do Circuito Internacional de Vila Real.

O piloto do Datsun 1200 da equipa Camsport, que tinha tido uma boa exibição em Braga debateu-se com inúmeros problemas técnicos, que, em última análise, o acabaram por impedir de obter bons resultados nos dois confrontos disputados no traçado transmontano.

“Foi um fim de semana difícil. Nos treinos cronometrados tive problemas de travões atrás, devido a uma rotura de um vedante do semi-eixo, que acabou por larhar algum óleo para o travão esquerdo e a volta de qualificação foi feita literalmente só com os travões da frente”, conta Carlos Santos.

Em prova a sorte não foi muito melhor, conforme explica o piloto: “Para a primeira corrida estive na primeira fila a assistir ao acidente entre o Pedro Botelho e o Conceição, provocando a entrada do ‘safety car’. Assim que este saiu tive muitas dificuldades em ultrapassar um concorrente que não pertencia ao meu campeonato”.

“Apesar de eu estar claramente mais rápido, nomeadamente nas partes mais sinuosas, não me deram qualquer facilidade, apesar de estar a disputar um lugar com um adversário direto. A meio da prova, e sem aviso, tive um problema elétrico que afetou o sistema de ignição, fazendo com que o motor não desenvolvesse e com isto rolei apenas até final”.

A partir desta altura Carlos Santos estabeleceu como prioridade pontuar na segunda corrida, onde depressa foi recuperando posições, mas novamente a sorte não quis nada consigo: “Na descida de Mateus, ao aproximar-me da chicane, fiquei com a caixa encravada em terceira velocidade. Acabei por fazer o resto da corrida nessas condições e assim pontuar mais uma vez para o campeonato”.

“As corridas são assim mesmo. Vamos procurar inverter este azar e lutar pela vitória. Vamos preparar o Datsun para a próxima próxima prova, que será em setembro em Braga”, acrescenta o piloto.