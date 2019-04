Motores Um fim de semana difícil mas positivo para Miguel Cristóvão e Francisco Abreu em Nogaro Por

Miguel Cristóvão e Francisco Abreu não tiveram um fim de semana fácil na ronda inaugural da GT4 South European Series, que teve como palco o Circuito Paul Armagnac, em Nogaro.

No traçado do sudoeste de França a dupla da Veloso Motorsport descobria não só a pista mas também o novo Mercedes AMG GT4 da equipa da Póvoa de Lanhoso, pelo que as dificuldades começaram logo nos treinos.

“Tivemos algumas dificuldades nos treinos para conseguir um bom acerto do carro, mas fomos conseguindo uma evolução constante ao longo do fim-de-semana, melhorando muito os nossos tempos por volta ao longo das diversas sessões, o que foi muito bom. O desconhecimento da pista, talvez a menos adequada ao nosso carro de todo o campeonato, não ajudou muito, mas no final conseguimos ultrapassar todos os obstáculos e conseguir um boa prestação global”, considera Miguel Cristóvão.

O piloto destaca o desempenho apesar do acidente em que a equipa se viu envolvida: “Na corrida de ontem foi pena o furo que tivemos, porque poderíamos ter chegado ao pódio. O Francisco fez um excelente primeiro turno na corrida de hoje, ganhando várias posições, depois eu fiz a minha parte, conseguindo subir mais alguns degraus e finalizar a corrida em terceiro lugar. Estamos satisfeitos e esta prestação deixa-nos muito motivados para o resto do campeonato”.

“Penso que tivemos uma estreia muito positiva nesta competição, numa jornada que não foi nada fácil para nós. Tivemos ambos de lutar contra o desconhecimento da pista, sendo também penalizados pela pouca experiência com o novo Mercedes AMG GT4. Fomos melhorando sempre os nossos tempos ao longo do fim-de-semana e culminamos hoje com um bom terceiro lugar, que nos garantiu o nosso primeiro pódio na competição”, avalia por sua vez Francisco Abreu.

O madeirense sublinha o desempenho da equipa apesar das adversidades: “Na corrida de ontem o Miguel fez um grande primeiro turno e também poderíamos ter chegado ao pódio, mas um furo no meu turno devido a um ligeiro toque num adversário deitou tudo a perder e acabamos em quinto. Julgo que estamos no bom caminho e ansiosos pela próxima prova. O Miguel esteve muito bem assim como a equipa, que desenvolveu um trabalho excelente, tendo um papel preponderante nestes resultados”.

As GT4 South European Series 2019 prosseguem a 15 e 16 de Junho no Circuito de Jarama, traçado espanhol nos arredores de Madrid.