“Um fim de semana dececionante” desabafa António Félix da Costa em Al Diriyah

António Félix da Costa sai triste da Arábia Saudita, onde este fim de semana decorreram as duas primeiras provas da sexta temporada de Fórmula E, que teve lugar em Al-Diriyah, arredores de Riade.

O piloto português, agora integrado na equipa DS Techeetah, terminou ambas as corridas fora dos pontos, sendo que na primeira o problema foi a qualificação e na segunda uma tremenda infelicidade que lhe retirou a possibilidade de alcançar o pódio.

Na qualificação para o confronto de sexta-feira um problema no sistema de travagem do seu monolugar ‘atirou’ Félix da Costa para o 21º lugar da grelha de partida. E com essa condicionante fez a recuperação possível, vindo a concluir a corrida na 14ª posição.

“Foi complicado e uma forma infeliz de começar a época com a minha nova equipa. Com o problema dos travões na qualificação, sair de 21º na Fórmula E, tudo se tornou mais difícil e no meio de tantas batalhas, consegui recuperar alguns lugares, mas não deu para chegar aos pontos”, conta o piloto de Cascais.

António queria e precisava a todo o custo de um bom resultado na segunda corrida, disputada este sábado. Nos treinos livres foi mesmo o mais rápido e na qualificação chegou à ‘super pole’ onde um erro ditou o sexto lugar no ‘grid’ de largada.

O piloto português começou fortíssimo, e arrancando de quinto – por via de problemas de um piloto que partia à sua frente -conseguiu rapidamente chegar a quarto e depois a terceiro.

Félix da Costa começou logo depois a pressionar Sebastien Buemi, no qual acabou por colidir, pois o suíço da Nissan eDams abrandou subitamente para ir ao ‘attack mode’ e apanhou António completamente desprevenido. A Direção de Corrida acabou por penalizar o piloto da DS Techeetah com uma penalização com passagem nas boxes que o arredou da luta pelas primeiras posições e lhe retirou qualquer possibilidade de sequer chegar aos pontos.

“É de facto um fim de semana dececionante. Hoje tínhamos andamento e as armas para lutar pela vitória. E honestamente, depois de rever as imagens não estou nada de acordo com a penalização que me foi imposta”, queixa-se o piloto de Cascais.

Félix da Costa enfatiza a injustiça que lhe foi feita, dado aquilo que tinha sido combinado com a Direção da Corrida: “No ‘briefing de pilotos acordou-se que não se podia travar em demasia naquela curva, quando se fosse recolher o ‘attack mode’. O Buemi fez isso e não havia nada que eu pudesse fazer para o evitar à velocidade a que ele ia”.

“Como disse já, é um início de época muito dececionante, principalmente tendo em conta o forte andamento que tivemos aqui em Riade”, acrescenta o piloto português, que assim cortou a meta no 15º lugar, antes de começarem a ‘chover’ penalizações para outros pilotos.