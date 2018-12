Local Um ferido em novo acidente com autocarros da Resende Por

Um novo acidente envolvendo autocarros da Resende, que vai perder a concessão em Matosinhos devido ao acumular de incidentes, deixou uma pessoa uma queimaduras de primeiro grau na cara e nos braços.

A vítima era a motorista do autocarro, que foi atingida por água proveniente do radiador, em Perafita, no concelho de Matosinhos.

A vítima, de 44 anos, foi transportada para o Hospital Pedro Hispano.

A autarquia de Matosinhos vai fazer cessar a concessão dos transportes à Resende no final deste ano, na sequência dos vários acidentes e problemas que a empresa tem registado.

A partir de 2019, os transportes em Matosinhos serão concessionados à Maré, que integra o grupo Barraqueiro.