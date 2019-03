Motores “Um excelente pódio” para António Félix da Costa Por

A terceira posição conseguida por António Félix da Costa na prova de Fórmula E em Sanya foi um resultado que lhe permitiu reassumir a liderança do campeonato, sendo por isso uma excelente operação.

O fim de semana iniciou-se com treinos num grupo 1 que se revelou o mais lento, mas mesmo assim o piloto português da BMWi Andretti garantiu o terceiro lugar da grelha. O que lhe abrira boas perspetivas para a corrida, onde a prioridade era pontuar.

A corrida foi complicada, com toques e incidentes, terminando atrás do ‘safety car’, mas Félix da Costa conseguiu evitar as confusões, e numa prova ganha pelo campeão em título, Jean-Eric Vergne, o piloto de Cascais acabou por cortar a meta no terceiro posto.

“Mais um excelente pódio para mim e para a BMW. Foi uma corrida onde senti que tinha andamento para terminar em segundo ou até lutar pela vitória, mas na tentativa de ultrapassagem que fiz percebi que o Oliver Rowland estava muito agressivo e a correr riscos, visto não estar na luta pelo campeonato”, começou por referir Félix da Costa.

O piloto português assinala também: “Optei por manter o terceiro lugar e garantir mais um importante pódio nas contas do campeonato. É assim que no final se vai fazer a diferença, na regularidade e ter de jogar muito com a inteligência nestas lutas, pensando muito no campeonato”.

“Estou muito contente. Saímos daqui na frente do campeonato, mas sabemos que temos de continuar a trabalhar intensamente para mantermos o bom andamento. As contas que verdadeiramente interessam são no final. Por agora é bom estar na frente mas o que conta é no final”, sublinha António Félix da Costa.

O piloto de Cascais agradece também o facto de mais uma vez os portugueses terem votado em si no ‘Fanboost’, o que também o ajudou a ter a energia para resistir ao ataque de Daniel Abt ao seu terceiro posto: “É incrível. Podemos até ser um país pequeno, mas a verdade é que tenho um apoio muito gand e sinto-me orgulhoso de ter estado sempre em todas as provas nos mais votados. O ‘fanboost’ ajudou-me a aguentar o Abt numa luta que tive com ele onde acionei o botão. Por isso este pódio não é apenas meu mas de todos os portugueses que votaram em mim”.