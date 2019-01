Motores “Um erro estúpido” de Stéphane Peterhansel Por

Stéphane Peterhansel foi o grande derrotado da competição de automóveis da sexta etapa do 41º Rali Dakar. O francês da X-Raid lamenta a sua decisão de parar para tentar ajudar Nani Roma.

A atitude que acabou por custar a Peterhansel ficar atolado e perder muito tempo na tirada que fez a ‘caravana’ da prova regressar a San Juan de Marcona. O ato de bastante desportivismo do ex-vencedor do ‘Dakar’ fez com que descesse para terceiro na classificação geral, atrás de Nasser Al-Attiyah e Sebastien Loeb, o vencedor da etapa.

“Mais uma vez um erro estúpido. Não estávamos nada mal na primeira especial até que vi Nani ‘plantado’ a cinco quilómetros da chegada. Ele não fez sinal para me pedir para parar, mas depois de me ter ‘dado uma mão’ há dois dias senti-me obrigado a ajudá-lo. Resultado: vi-me preso numa vala e perdi 20 minutos. Não é um erro é uma verdadeira idiotice. Muitos erros acumulados e a vitória voou”, contou o ‘Sr. Dakar’ à chegada a San Juan de Marcona.

Este percalço travou a excelente progressão que estava a realizar Peterhansel, o melhor piloto da Mini X-Raid, depois do atraso sofrido por Carlos Sainz. Ainda assim o francês confessa que depois do sucedido forçou o andamento: “Ataquei forte, mas fomos vítimas de dois furos. Não foi um bom dia. Agora vai ser muito difícil apanhar o Nasser”.