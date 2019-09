Um dos dois incêndios de Castro Daire entrou em fase de resolução

Um dos dois incêndios que tem lavrado com intensidade no concelho de Castro Daire desde a madrugada de hoje entrou em fase de resolução às 17:45, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

No combate às chamas do fogo de Monteiras encontravam-se envolvidos, às 18:10, 243 operacionais, apoiados por 70 viaturas, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O incêndio que lavra em Moledo, com início às 02:24, mobilizava 290 operacionais, apoiados por 76 veículos e nove meios aéreos.

Fonte do CDOS de Viseu disse à agência Lusa que o combate “está a evoluir favoravelmente”

Os dois fogos lavraram em zonas de “acessos difíceis”, mas não ameaçaram localidades ou habitações, adiantou a mesma fonte.