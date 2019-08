Motociclismo “Um dia positivo” para Miguel Oliveira Por

Miguel Oliveira teve um primeiro “dia positivo” no Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, que este fim de semana se disputa no Circuito de Silverstone.

O piloto português da Red Bull KTM Tech 3 realizou o oitavo tempo, depois de efetuar a sua melhor volta no segundo treino livre – 2m00,360s.

A performance do piloto português permitiu-lhe ser, pela primeira vez, o melhor representante da KTM, já que Pol Espargaro não conseguiu um lugar entre os dez melhores nesta primeira jornada.

Nesta que é a pista mais extensa entre todas as que são visitadas pelo MotoGP, Miguel Oliveira procurou adaptar a sua RC16 # 88 às novas condições do traçado britânico, onde a disciplina máxima do motociclismo mundial compete pela primeira vez.

“Foi um dia positivo para nós. Obviamente que começamos novamente bem no segundo treino, dentro do top dez. Fizemos um trabalho decente hoje, percebendo o novo asfalto e os pneus, por isso foi bastante interessante ir para a pista e sentir este novo asfalto”, começou referiu o piloto de Almada após a segunda sessão,

Miguel Oliveira não esquece o facto de ele e a equipa terem ultrapassado bem um percalço no primeiro treino: “Apesar de um pequeno problema que tivemos esta manhã consegui ir melhorando a cada volta que efetuei. Foi apenas uma questão de perceber o qual seria o nosso ritmo. Mas de qualquer forma sabemos que os tempos vão baixar amanhã, por isso continuamos concentrados em conseguir encontrar mais velocidade de modo a poder estar na segunda qualificação de forma direta”.