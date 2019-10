Motociclismo “Um dia duro” para Miguel Oliveira em Buriram Por

Miguel Oliveira não começou a sua participação no Grande Prémio da Tailândia de MotoGP como desejaria.

Uma queda violenta na primeira sessão de treinos pregou um valente susto ao piloto português na Red Bull KTM Tech3, mas que acabou por não ter graves consequências, tal como a nova ida ao solo no segundo treino livre.

Claro que o desempenho de Miguel Oliveira ressentiu-se destas duas quedas, sendo que a primeira deixo uma das KTM RC16 # 88 bastante danificada.

“Comecei o dia com um violento acidente. Felizmente não teve consequências. No segundo treino não tinha a melhor sensação com a moto, para ser honesto”, começou por referir após os treinos.

Miguel acrescentou: “Tive outra queda menor na última curva do circuito. No geral foi um dia duro, mas mesmo assim não estou longe dos outros. Estou ansioso para recuperar a confiança amanhã”.