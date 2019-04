Motores Um começo de fim de semana complicado para Tiago Monteiro Por

Tiago Monteiro teve um começo de fim de semana complicado na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Hungaroring, onde a primeira corrida não lhe correu particularmente de feição.

O primeiro confronto no traçado magiar foi o ‘espelho’ de uma qualificação complicada, onde não foi além do 23º tempo, na corrida de sábado o piloto português iria recolher um resultado muito semelhante, cruzando a meta na 21ª posição.

Na razão do insucesso, face ao bom andamento, mais uma vez, dos Honda Civic da ALL-INKL, está o acerto do carro de Tiago Monteiro. “Infelizmente não conseguimos um compromisso no Honda Civic Type R TCR que nos permitisse discutir os melhores lugares da grelha. O Campeonato está muito competitivo e o mínimo detalhe faz a diferença entre estar nos primeiros ou nos últimos lugares. Foi exactamente o que aconteceu. Não imaginava sair tão atrás e sabia que a corrida ia ser muito dura”, explica.

O piloto português conta que fez tudo para mitigar à má posição de largada, mas que acabou por não o conseguir: “Fiz um bom arranque e tencionava recuperar o maior número de lugares. Já estava em 18º quando fui forçado a ceder posições depois de vários toques. As lutas naquelas posições são muito duras e agressivas. Foi o resultado possível. Mas ter trazido o carro inteiro até ao final, foi bastante bom, pois amanhã ainda temos duas corridas”.

Tiago prometeu “mudar as afinações por completo” do Honda Civic # 18 da KCMG, mas pelos vistos voltou a não ser bem sucedido, pois vai arrancar para as duas corridas de hoje apenas do 21º lugar da grelha. O que ‘promete’ desde já uma tarefa muito árdua para o piloto portuense.