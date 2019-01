Apresentações/Novidades Um Chevrolet Camaro ainda mais rápido Por

Ícone dos ‘muscle cars’, o Chevrolet Camaro está agora mais rápido. O carácter ‘puro-sangue’ foi acentuado por um motor mais ‘vitaminado’ e uma caixa de 10 velocidades.

A intenção é clara; mais performance, sem que isso implique abdicar de certos princípios que tornaram este modelo famoso, e o caracterizaram como o ‘anti-Mustang’, rivalizando assim com o também mítico modelo da Ford.

Exteriormente as mudanças para as restantes versões da mais recente geração do Camaro não são significativas, sendo talvez a maior a ‘asa’ traseira em fibra de carbono, que traduz a preocupação dos engenheiros da Chevrolet em tornar esta versão ‘domável’.

O caráter desportivo deste ZL1 1LE é acentuado pelo seu motor V8 de 850 cv, acoplando a uma transmissão automática de dez velocidades, como alternativa à já conhecia manual de seis ‘rapports’, servida por patilhas no volante e sistema ‘Track Mode’, que premite uma melhor gestão do motor. Com este tónico este Camaro ganha genica e ‘manda-se’ para os 318 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h em somente 3,5 segundos (na versão com caixa de 10 velocidades).

Para verificar que estes números correspondiam a uma performance real, os técnicos da Chevrolet levarm o Camaro ZL1 1LE para o famoso circuito de Nurburgring Nordeschleife. Uma pista que recria o ‘clima’ de estrada, e que acrescenta aos dados já recolhidos quando o carro rolou na pista oval de Papenburg – também situada na Alemanha. Nesta só numa das ocasiões o modelo superou os 325 km/h, sendo depois o ponteiro subiu ‘apenas’ aos 311 km/h.

Tudo isto torna este Chevrolet, ‘calçado’ com pneus Goodyear Eagle F1 Supercar, como o Camaro mais rápido de sempre, passando a estar disponível no mercado já no começo deste ano – nos Estados Unidos já em fevereiro.