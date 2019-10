Um casal e uma criança encontrados mortos no Fundão

Um homem, uma mulher e uma criança foram hoje encontrados mortos em casa na localidade de Aldeia de Joanes, freguesia do Fundão, distrito de Castelo Branco, por motivos ainda desconhecidos, disse à agência Lusa, fonte da GNR.

De acordo, com o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão David Canarias, o alerta foi dado às 10:45 e, ao chegarem ao local, os militares da GNR encontraram as três pessoas já sem vida.

“Trata-se de um homem de 28 anos, da respetiva companheira, que tem 34 anos, e do filho desta, um menino de 10 anos”, especificou.

De acordo com a GNR, o alerta foi dado pelo pai do menino, depois de a escola o ter contactado a avisá-lo que a criança não tinha comparecido às aulas.

Dada a natureza da situação, a investigação vai passar para a alçada da Polícia Judiciária, acrescentou a mesma fonte.