Último olhar ao Rali da Argentina

O Rali da Argentina acabou por ser ‘palco’ do segundo êxito consecutivo de Thierry Neuville este ano e o segundo da sua carreira no país das pampas.

Mas o sucesso do belga da Hyundai, que o destaca ainda mais no comando do Campeonato do Mundo de Ralis, não foi conseguido sem muita oposição. A confortável vantagem final ‘esconde’ uma concorrência incrível, com os percalços de Sebastien Ogier e Ott Tanak no segundo dia a serem parte da explicação.

O furo de Kris Meeke no último dia, somado à rapidez na ‘Power Stage’ do Campeão do Mundo ajudam a explicar porque o pódio só ficou decidido no domingo, com a segunda posição de Andreas Mikkelsen a ser o resultado de uma grande consistência do noruegês neste seu regresso ao WRC.

Aqui ficam as imagens finais da prova argentina.