Última jornada dos grupos da Taça da Liga entre 28 e 30 de dezembro

A terceira e última jornada da Taça da Liga de futebol vai ser disputada entre 28 e 30 de dezembro, naqueles que vão ser os últimos jogos das competições profissionais de 2018, confirmou hoje a Liga de clubes.

A ronda que vai definir as equipas apuradas para a fase final, a disputar em Braga, entre 22 e 26 de janeiro de 2019, arranca no dia 28, na sexta-feira, com os jogos do Grupo B, que vão opor Vitória de Setúbal a Sporting de Braga e Tondela a Nacional, ambos às 19:00.

Para pouco depois, às 21:15, estão marcados os embates do Grupo A, entre Desportivo das Aves e Benfica e entre Rio Ave e Paços de Ferreira.

No sábado, 29 de dezembro, o Feirense recebe o Sporting e o Marítimo defronta em casa o Estoril Praia, em ambos os casos a partir das 19:45, para o Grupo D.

O último apurado vai ser conhecido no domingo, dia 30, nos jogos a contar para o agrupamento C, entre Belenenses e FC Porto e entre Desportivo de Chaves e Varzim, marcados para as 17:00.

Avançam para a ‘final four’ da competição os vencedores dos quatro grupos.

Programa da terceira jornada:

– Sexta-feira, 28 dez:

Grupo B:

Vitória de Setúbal – Sporting de Braga, 19:00

Tondela – Nacional, 19:00

Grupo A:

Desportivo das Aves – Benfica, 21:15

Rio Ave – Paços de Ferreira, 21:15

– Sábado, 29 dez:

Grupo D:

Feirense – Sporting, 19:45

Marítimo – Estoril Praia, 19:45

– Domingo, 30 dez:

Grupo C:

Belenenses – FC Porto, 17:00

Desportivo de Chaves – Varzim, 17:00