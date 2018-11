Desporto UEFA terá encoberto doping de Sergio Ramos na final da Champions de 2017 Por

Sergio Ramos terá sido apanhado com doping num controlo na final da Liga dos Campeões, em 2017, que os merengues venceram a Juventus. De acordo com dados divulgados pelo Football Leaks, a que o ‘Der Spiegel’ teve acesso, a UEFA terá tido conhecimento mas terá encoberto o caso.

Esta é mais uma polémica em que Sergio Ramos vê o seu nome envolvido e, desta feita, tem que ver com o alegado uso de substâncias dopantes.

O Football Leaks divulgou dados, a que o ‘Der Spiegel’ teve acesso, que revelam que um exame ao jogador detetou presença de dexametasona, substância proibida pelas entidades internacionais.

O médico do Real Madrid terá alegado uma “confusão nos nomes”, sendo que os merengues negam qualquer irregularidade.

O ‘Der Spiegel’ salienta que Sergio Ramos acusou positivo nos exames em 2017, “incluindo na partida da final da Liga dos Campeões, contra a Juventus”.

O capitão do Real Madrid acusou doping numa amostra recolhida após a final da Champions.

Segundo o ‘Der Spiegel’, a amostra recolhida a Ramos continha traços de dexametasona, que é um composto à base de cortisona com efeito anti-inflamatório e analgésico.

Esta substância aparece na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping (Wada).

A UEFA terá tentado perceber o que se passava e Sergio Ramos terá respondido numa carta de “quatro linhas” referindo que as explicações seriam dadas pelo departamento médico do Real Madrid.

O dexametasona é permitido desde que a Wada seja informada o que não aconteceu.

Nessa situação, o protocolo manda abrir uma investigação por suspeitas de doping, situação que não avançou.

Na carta enviada pelo Real Madrid com as explicações, o médico responsável pelo departamento clínico assumiu que foram-lhe dadas injeções de dexametasona no dia anterior à final.

Sobre o facto de não ter sido dado conhecimento, o médico terá explicado que se tratou de um lapso por causa da “euforia” com a conquista da Liga dos Campeões.

O médico sustenta que se tratou de um “erro humano” que é “compreensível” e “sem intenção de infringir regras antidoping”.

Clube emite comunicado

O Real Madrid já falou sobre o caso.

“Sergio Ramos nunca descumpriu as normas de controle antidoping. A UEFA solicitou a informação pontual e encerrou o assunto imediatamente, como é habitual nesses casos, após a verificação dos próprios especialistas da Agência Mundial de Antidoping e da própria UEFA”.

O Real Madrid explica que “sobre o resto da publicação, o clube não se pronuncia diante das evidências substanciais.”