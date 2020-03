Desporto UEFA recomenda que os atuais líderes sejam campeões, escreve o As Por

Cenários de suspensão dos campeonatos levanta as seguintes dúvidas: quem se sagra campeão, quem se qualifica para as competições europeias, quem desce e sobe de escalão? A UEFA tem uma recomendação, segundo o jornal As. E há um precedente histórico que pode ser comparável à realidade atual.

A UEFA convocou as 55 federações europeias que compõem o organismo, onde deverá avançar com recomendações sobre classificações finais – determinações de campeão, qualificações para as competições europeias e descidas de divisão –, perante um cenário provável de suspensão dos campeonatos, devido à pandemia de Covid-19.

Amanhã, organismo liderado por Alexsander Ceferin terá de tomar três resoluções fundamentais: adiar o Euro2020 para o ano seguinte, escolher o formato para a conclusão de competições europeias em curso e definir critérios de atribuições de títulos nacionais, qualificações para as competições europeias e para subidas e descidas de divisão.

Um dos princípios defendidos pela UEFA, segundo escreve o jornal As, é garantir “justiça e mérito” no acesso à próxima edição da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

O organismo tem já uma posição sobre os diferentes campeões nacionais. E defende a atribuição do título a cada campeonato, segundo avança o jornal As. No caso português, seria o FC Porto o campeão nacional.

“A UEFA prepararia as edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa tendo em consideração a classificação [de cada campeonato nacional] quando as ligas foram suspensas”, escreve o As.

Ao mesmo tempo, “deixaria para as federações” a forma de determinar as classificações, “mas recomendaria a mesma fórmula usada para nomear campeão”.

No caso português, o FC Porto sagrar-se-ia campeão, uma vez que lidera a prova no momento da sua suspensão.

Refira-se que o futebol mundial tem um precedente de atribuição de título ao líder, após suspensão do campeonato.

Em 1999, sob a presidência do sueco Lennart Johansson, a UEFA decidiu entregar o título ao Partizan de Belgrado, que era o líder, quando o campeonato teve de ser suspenso após o fim da Guerra dos Balcãs.

O assunto não será certamente pacífico e pode gerar fricções entre clubes e UEFA. Certo é que a provável suspensão dos campeonatos vai determinar uma decisão que estará longe de uma unanimidade – qualquer que essa decisão seja.