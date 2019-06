UEFA confirma três jogos de suspensão para Neymar

A UEFA anunciou hoje que rejeitou o recurso do Paris Saint-Germain e manteve os três jogos de suspensão ao futebolista Neymar, na sequência de insultos aos árbitros na partida com o Manchester United, da Liga dos Campeões.

Em 06 de março, em jogo dos oitavos de final da ‘Champions’, Neymar falhou o duelo com os ‘red devils’, devido a lesão, mas, após a derrota por 3-1, que valeu a eliminação do Paris Saint-Germain, o brasileiro manifestou nas redes sociais o seu desagrado para com a marcação de uma grande penalidade decidida por Damir Skomina, o árbitro da partida.

A confirmação da decisão da UEFA significa que Neymar vai falhar os primeiros três jogos da fase de grupos da próxima edição da Liga das Campeões.

Caso abandone os campeões franceses, como tem sido noticiado na comunicação social francesa e internacional, o castigo do avançado brasileiro mantém-se e terá que cumprir a suspensão no seu novo clube e em qualquer prova europeia.