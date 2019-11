UE atribui mais 35 ME para a região africana do Sahel

A União Europeia (UE) anunciou hoje ajuda humanitária adicional de 35 milhões de euros para a região africana do Sahel, visando disponibilizar alimentos e cuidados de saúde ao Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e a Níger.

“O aumento do número e da dimensão dos conflitos na região africana do Sahel tornou esta numa zona ainda mais vulnerável, onde já existiam comunidades frágeis. Para ajudar os mais necessitados, a Comissão Europeia vai reforçar o seu apoio com mais 35 milhões de euros em ajuda humanitária”, anuncia o executivo comunitário em comunicado.

A Comissão Europeia precisa que esta ajuda será prestada ao Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e a Níger, visando promover o “acesso a alimentos e serviços sociais básicos, como cuidados de saúde, proteção e educação”.

A verba será ainda destinada a “ajudar as pessoas deslocadas à força por conflitos na região e as comunidades anfitriãs”, bem como a prestar “apoio às organizações humanitárias”.

A UE é um dos principais fornecedores de ajuda humanitária à região do Sahel. Só este ano, o apoio dado por Bruxelas a estes países africanos ascendeu a 187 milhões de euros.