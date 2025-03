Nas Notícias UC recorre a tecnologias imersivas para promover ambientes de trabalho saudáveis e bem-estar laboral Por

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) integra projeto que utiliza tecnologias imersivas para promover ambientes de trabalho saudáveis e bem-estar laboral.

O “WinWORK: “Criação de Ambientes de Trabalho Saudáveis para a Promoção de Qualidade de Vida e Bem-estar nos Locais de Trabalho” é um projeto transfronteiriço inovador, cofinanciado pela União Europeia através do Programa de Cooperação Interreg VI-A Espanha-Portugal.

«Este projeto tem como objetivo melhorar a saúde e o bem-estar no ambiente laboral, recorrendo a intervenções multidisciplinares e tecnologias imersivas, como a realidade virtual, com enfoque na cocriação e participação ativa das partes interessadas. A Universidade de Coimbra (UC) desempenha um papel central no projeto», afirma Ana Luísa Pinto, professora do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) e líder do projeto na UC.

A equipa da UC, liderada por Ana Pinto, conta com a colaboração de Paulo Menezes e Helder Araújo, professores do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores/ investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica, Carla Carvalho e Lisete Mónico, professoras da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, e os investigadores José Pinto Gouveia, Bárbara Monteiro, Telma Alves e Nuno Moita.

De acordo com a professora da FCTUC, «a abordagem utilizada foca-se nas tecnologias imersivas de realidade virtual para criar cenários interativos que promovam o mindfulness, ajudando os trabalhadores a gerir o stress e a desenvolver competências de natureza socio-emocional. Estas experiências são implementadas com óculos de realidade virtual, proporcionando um ambiente seguro e eficaz para a aprendizagem e a redução dos riscos psicossociais», explica

O WinWORK inclui intervenções piloto em seis organizações de Portugal e Espanha, abrangendo três setores: indústria, serviços e saúde. Estas ações envolvem a aplicação de metodologias participativas e sessões de capacitação para trabalhadores e gestores.

Além disso, o projeto realiza um levantamento inicial através de um questionário online da responsabilidade das redes da Associação Empresarial de Portugal, da Cámara de Comercio de Salamanca e da Cámara de Comercio de Badajoz. As organizações que preencherem este questionário poderão ser selecionadas para participar no projeto WinWORK, beneficiando diretamente da intervenção.

Este estudo avalia aspetos como cultura organizacional, liderança e condições de trabalho, preparando o caminho para o desenho das intervenções colaborativas. «O projeto pretende transformar os ambientes de trabalho, promovendo segurança, saúde e inclusão. A expectativa é que os resultados obtidos beneficiem não apenas as organizações diretamente envolvidas, mas também toda a comunidade interessada na temática», conclui Ana Pinto.

O consórcio é liderado pelo Instituto Politécnico do Porto e conta com parceiros como a Associação Empresarial de Portugal, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz, Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Instituto Politécnico da Guarda

Universidade Coimbra, Universidad de Salamanca – Vicerrectorado de Investigacion y Transferencia.

Focado na inovação, colaboração e uso de tecnologia avançada, o WinWORK promete contribuir significativamente para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida nos locais de trabalho, estabelecendo um novo paradigma para a saúde laboral em Portugal e Espanha.