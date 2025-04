Ciência UC confirma segurança ecológica do primeiro agente de controlo biológico introduzido em Portugal para combater a acácia Por

Um estudo liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) confirma a segurança ecológica de Trichilogaster acaciaelongifoliae, o primeiro agente de controlo biológico introduzido em Portugal continental para combater a planta invasora acácia-de-espigas (Acacia longifolia).

Este trabalho, liderado por Francisco López-Núñez, investigador do Centro de Ecologia Funcional (CFE) da FCTUC, está publicado na revista Restoration Ecology e representa um marco no rigor do acompanhamento pós-libertação de agentes de controlo biológico.

«A Trichilogaster acaciaelongifoliae é uma pequena vespa nativa da Austrália, que atua depositando ovos nos botões florais e vegetativos da acácia-de-espigas, formando galhas que interrompem a sua capacidade de reprodução e dispersão de sementes e crescimento, respetivamente. Após extensivos testes de especificidade, este agente de controlo biológico foi selecionado e libertado em 2015 em vários locais do litoral português», explica Francisco López-Núñez.

Três anos após a introdução deste agente de controlo biológico, uma equipa de investigadores da FCTUC e do Instituto Politécnico de Coimbra demonstrou, através de análise de redes tróficas complexas, que este inseto altamente especializado não causou impactes negativos, diretos ou indiretos, em espécies não-alvo.

O estudo incluiu a análise e identificação de 154 espécies de plantas, cerca de 45 mil galhas e 11 mil insetos no Litoral Centro de Portugal, além da construção e análise de redes tróficas complexas entre plantas, galhas e parasitoides. Os resultados mostram que, quando devidamente planeado e monitorizado, o controlo biológico pode ser uma estratégia segura e eficaz para ajudar a restaurar ecossistemas invadidos, com impacte mínimo sobre a biodiversidade nativa.

«A ausência de efeitos não desejados sobre outras plantas e insetos nativos é um sinal muito promissor. Este é um passo pioneiro na Península Ibérica, e muito importante para aumentar a confiança no uso sustentável do controlo biológico na conservação da natureza. Este estudo reforça a importância da monitorização a longo prazo e demonstra que é possível avaliar detalhadamente as interações ecológicas geradas por agentes de controlo biológico», conclui Francisco López-Núñez.

O artigo científico “Three-trophic level food webs support the safety of a biocontrol agent 3 years after release” está disponível para consulta.