TVI diz-se “surpreendida” com rescisão de Stanisic e promete agir judicialmente

Estação emite comunicado onde se manifesta “surpreendida” com a rescisão “unilateral” do chef Ljubomir Stanisic, que vai para a SIC. “Reserva-se agora a TVI o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem”, refere a nota.

O chef Ljubomir Stanisic rescindiu nesta sexta-feira, de forma unilateral, o contrato de trabalho com a TVI, o que antecede a saída para a SIC, já confirmada por Daniel Oliveira.

Stanisic tinha contrato até ao final do ano, “ao qual acrescia um valor dedicado pela produção dos seus programas”, realça a TVI.

“Tendo o Chef rescindido de forma unilateral, reserva-se agora a TVI o direito de ativar mecanismos legais que a salvaguardem, bem como aos anunciantes com quem havia compromissos assumidos no âmbitos dos projetos que envolviam Ljubomir Stanisic”, aponta o canal.

“A TVI está surpreendida com este procedimento inusitado, no momento em que decorriam negociações entre as partes para a renovação do acordo global por mais dois anos”.

A estação televisiva revela ainda que “fez uma oferta e uma contra-oferta, dentro de valores considerados ajustados”.

“No início de 2020, Stanisic estabelecera já um novo contrato, em condições muito favoráveis e invulgares no mercado, para a produção de uma nova temporada de Pesadelo na Cozinha”, assinala o comunicado.

A TVI refere que “por razões de saúde, um problema sério num joelho”, e em virtude da pandemia, “não foi possível concretizar a produção, o que deveria suceder agora, com data marcada para 15 de setembro, dentro do espírito de boa fé e do contratualmente definido entre as partes”.

Apesar da saída de Ljubomir Stanisic, a estação promete “lançar em breve um “programa do género”, referindo-se ao Pesadelo na Cozinha.

A terminar o comunicado, uma nota positiva: “A TVI preserva os bons momentos vividos, em conjunto, com Ljubomir Stanisic e deseja-lhe o melhor para o futuro e para as escolhas que fez”.

Este é mais um capítulo entre a ‘guerra’ entre SIC e TVI, que se agravou com a saída de Cristina Ferreira da SIC.