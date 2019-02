Tusk vê lugar no inferno para os que promoveram saída do Reino Unido

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, criticou hoje aqueles que promoveram o Brexit sem um plano para garantir uma saída ‘segura’ do Reino Unido da União Europeia, ‘reservando-lhes’ um lugar no Inferno.

Com um semblante inusualmente carregado, Donald Tusk proferiu um discurso duro, que concluiu como uma crítica aos ‘responsáveis’ pela saída do Reino Unido do bloco comunitário: “Tenho-me questionado como será o lugar especial no inferno reservado àqueles que promoveram o Brexit sem terem sequer um esboço de um plano para realizá-lo em segurança”.

No início do seu discurso, o presidente do Conselho Europeu já tinha descartado taxativamente quer a renegociação do acordo de saída, quer a permanência do Reino Unido na União Europeia.