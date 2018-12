Motores Turquia ganha segunda corrida da qualificação no Bahrain Por

Depois de na véspera ter sido a Bélgica a levar a melhor na primeira a corrida de qualificação da Taça FIA das Nações de GT, foi a vez da Turquia vencer o segundo confronto.

Os turcos Ayhancan Guven e Salih Yoluc impuseram-se no primeiro confronto realizado este sábado e colocaram-se na ‘pole position’ para a grande final que tem lugar no final do dia no Circuito de Sakhir, no Bahrain.

Aos comandos do Mercedes AMG GT3 da equipa RAM Racing a dupla turca aproveitou da melhor forma o pião de Charles Weerts na primeira curva, que acabou por tornar impossível ao Audi R8 LMS dos belgas repetir a proeza da véspera, já que na sequência desse percalço acabou por ser abalroado pelo Ferrari 488 GT3 da Rússia, na altura tripulado por Denis Bulatov.

Ayhacan Guven ‘pulou’ de imediato para o comando, seguido por Jim Pla, no Mercedes AMG GT3 da formação da França, com a Dinamarca a surgir no terceiro posto, com o Ferrrari tripulado por Nicklas Nielsen, e a Itália, no Ferrari guiado por Matteo Cressoni, logo atrás.

Depois a Turquia e a França destacaram-se das demais equipas, num ‘tandem’ que se manteve até à troca de pilotos, sem que Salih Yoluc tenha perdido o comando face a Jean-Luc Beaubelique. Este viria a desperdiçar um lugar no pódio ao fazer um pião. Pier Guiseppe Perazzini não aproveitou a oportunidade e também cometeu um erro, com Alemanha, com o Ferrari tripulado por Alexander Mattschull a aproveitar.

A Grã-Bretanha viria no entanto a chegar à segunda posição, graças a uma grande ascensão de Christopher Buncombe, que aos comandos do Ferrari 488 GT3 ‘britânico’ ultrapassou Mattschull nos últimos minutos da prova. Já não teve é tempo de ‘ir buscar’ o Mercedes vermelho dos turcos.

Já a Bélgica teve uma corrida para esquecer, uma vez que após o incidente da primeira curva acabaria por sofrer um furo, ficando completamente arredada da discussão pelas primeiras posições, contrariamente à Rússia, Argentina e México, que completaram o top cinco.