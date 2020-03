Mundo Turquia anuncia primeiro caso confirmado de Covid-19 Por

A Turquia anunciou hoje o primeiro caso confirmado do novo coronavírus num homem que regressado da Europa.

Sem adiantar pormenores sobre o caso, o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, disse que o paciente se encontra em isolamento, bem como familiares e outras pessoas que estiveram em contacto direto com o indivíduo.

Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

França, Espanha e Alemanha têm mais de mil infetados cada. Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O surto também cresceu no Médio Oriente, sendo o Irão o país mais atingido com mais de oito mil casos.

No mundo, a Coreia do Sul é o terceiro país mais afetado, com 7.755 infetados e 60 mortos.

A epidemia de Covid-19, detetada em dezembro na China, já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.