Tudo o que precisa saber sobre investir em ações

Todos nós já ouvimos falar do mercado de ações da bolsa de valores, seja nas notícias do dia-a-dia, seja nos filmes de Hollywood sobre grandes histórias de Wall Street. É um mundo de grandes investimentos e muitas possibilidades de enriquecimento, mas altamente especializado e com muito jargão técnico, que faz com que um leigo na matéria não saiba por onde começar caso queira se lançar no mundo do investimento financeiro em ações.

E, no entanto, o sector financeiro não podia ser mais simples. Além do mais, com a internet, a regulação do sector e o avanço na tecnologia nunca foi tão fácil comprar e vender acções, podendo agora tornar-se num investidor de sucesso de forma simples, fácil e rápida. Para isso, necessita apenas de um dispositivo com ligação à net e, claro, noções básicas do mercado financeiro. Para o ajudar nessa demanda preparámos então este guia para iniciantes de como investir em ações.

O que são ações?

Para perceber como investir em ações, importa começar pelo início e perceber o que são estes ativos financeiros. As ações são então todas as pequenas partes em que é dividido o capital total de uma empresa e que podem pertencer aos investidores ou aos seus sócios. Além disso, outras ações podem ainda ser negociadas em bolsa, onde os empresários de todo o mundo as podem comprar e vender. Estes investidores procuram assim retirar dividendos desse mercado financeiro, seja através da valorização das ações, através dos dividendos gerados pela própria empresa e divididos por todos os acionistas.

Como investir em ações?

Não existe propriamente uma resposta correta a esta questão. Basta aceder a um site como o https://compraracoes.pt/ para perceber a imensidão de estratégias e de ferramentas financeiras que existem para operar com este tipo de ativos. Tudo depende das reais necessidades do investidor e, claro, dos seus objetivos. Para isso, importa conhecer minimamente o mercado e como este se comporta.

Vantagens de investir em ações?

São vários os benefícios em investir em ações. O maior de todos é, obviamente, o retorno considerável que isso possibilita ao investidor. As ações são, provavelmente, o instrumento financeiro com a maior margem de lucro do mercado financeiro. Contudo, existem sempre riscos associados, já que está sempre dependente da economia em geral e, claro, do desempenho das empresas em particular. O segredo do sucesso está então no equilíbrio

entre a mitigação dos riscos associados e a optimização dos lucros obtidos, para que os últimos compensem os primeiros.

Dicas e conselhos

O mais importante conselho a interiorizar quando investe em ações – ou no mercado financeiro em geral – é mentalizar-se que vai perder dinheiro muitas vezes. Afinal de contas, não estamos a falar de uma ciência exacta e, como tal, é impossível ter sempre sucesso. E quem lhe garantir o oposto é porque estará certamente a mentir. Por isso, o truque passa por ganhar mais vezes do que aquelas que perde. Para isso, é fundamental estudar muito e estar o máximo por dentro das novidades do mercado, estando bem informado. Pode acompanhar todas as notícias da bolsa de valores em sites específicos da net e utilizar ferramentas e aplicações para o efeito. E, acima de tudo, deve adoptar uma postura sensata, responsável e inteligente, para que não invista acima das suas possibilidades.