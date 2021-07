Nas Notícias Tudo o que precisa de saber sobre a otite Por

Os mergulhos no mar ou na piscina tornam mais propício o surgimento de otites. Saiba tudo sobre esta doença.

A otite é uma infeção no ouvido, geralmente causadora de dor, com origem viral ou bacteriana. São bem mais raros, mas também há casos de otite fúngica, ou seja, provocada por fungos.

No verão, aumentam os casos de otites provocadas pela entrada de água (carregando bactérias, vírus ou fungos) no ouvido, devido aos banhos no mar ou na piscina.

Os dados mais recentes indicam que cerca de 75 por cento das crianças têm pelo menos uma otite antes dos 3 anos de idade.

A otite pode ocorrer de três formas: média (a mais frequente, com infeção no ouvido médio), externa (infeção no ouvido externo) e interna ou labirintite (infeção no ouvido interno).

Em termos de classificação, a que apresenta a mais elevada incidência é a otite média aguda, em particular na infância.

Quando a duração da otite se aproxima das quatro semanas, podemos estar perante uma otite aguda.

Se a infeção se prolonga por mais de três meses trata-se de uma otite crónica.

Pode também ocorrer uma otite de repetição (ou otite média recorrente), quando se registam pelo menos três episódios infeciosos em seis meses ou quatro em 12 meses.

A otite externa mais frequente é geralmente provocada pela entrada de água no ouvido, levando a uma infeção do canal auditivo externo.

A otite média aguda mais comum, em especial nas crianças, deve-se a uma inflamação da cavidade do ouvido médio e tímpano. Para além de dor, pode motivar quadros de obstrução nasal e rinorreia.

No caso das otites com origem bacteriana, 60 a 80 por cento das infeções devem-se a três bactérias: pneumococcus, haemophilus influenza e moraxella catarrhalis.

Já as otites com origem viral devem-se sobretudo à infeção das vias aéreas superiores pelo vírus respiratório sincicial, mas também são comuns as infeções provocadas pelos vírus rhinovirus, adenovirus e enterovirus.

Quais os sintomas das otites?

A inflamação e a dor, em especial quando a pessoa está deitada, são os principais sintomas das otites, mas há vários outros.

No caso de bebés e crianças pequenas, os sintomas passam por comichão (há uma tendência para puxar ou coçar a orelha), problemas de audição, febre, secreções do ouvido, irritabilidade, vómito, dificuldade em dormir e choro superior ao normal.

Em crianças mais velhas e adultos, os sintomas incluem problemas de audição, sensação de pressão no ouvido ou de ouvido tapado, febre, secreções, tonturas, perda de equilíbrio, náusea, vómito e dificuldade em dormir.

Nos adultos, os sintomas comuns são sensação de pressão, secreções e diminuição da audição.

O diagnóstico pode ser feito com base nos sintomas e na observação do ouvido com um otoscópio.

Em casos mais concretos, podem ser precisos exames complementares com a impedâncimetria e audiometria.

Como tratar a otite?

Na maioria dos casos, as otites duram poucos dias, sendo apenas precisos medicamentos para sintomas como a dor ou a febre.

Por norma, os especialistas aguardam três dias antes de prescrever antibióticos, que são sempre de evitar porque o seu uso em excesso pode levar ao aparecimento de bactérias resistentes ao antibiótico.

Nos casos mais recorrentes, poderá ser necessário um tratamento cirúrgico, nomeadamente a inserção de um tubo de ventilação do ouvido para drenar o líquido.

Outra opção cirúrgica passa pela remoção de adenoides inchadas ou inflamadas (adenoidectomia), onde as bactérias podem procriar e bloquear a drenagem natural dos líquidos para a garganta.

Como reduzir o risco de otites?

As otites são extremamente comuns, em especial em crianças, por ainda terem o sistema imunológico em desenvolvimento.

As crianças vacinadas são menos propensas a ter infeções no ouvido, dado que as vacinas previnem certos tipos de bactérias.

Lavar as mãos com frequência ajuda a diminuir a propagação de bactérias, constipações e gripes.

O fumo passivo e a poluição também podem levar ao surgimento de otites, pelo que ambientes assim são de evitar.

No caso dos bebés, está demonstrado que a amamentação aumenta a imunidade. Ao peito ou alimentados a biberão, os bebés devem estar sempre sentados e nunca deitados.

A otite é uma doença comum, mas o verão faz aumentar ainda mais a incidência, devido aos banhos no mar e na piscina. Na maioria dos casos, ‘estragam’ apenas dois a três dias de férias.