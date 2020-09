Desporto “Tudo o que envolve o Benfica é lodo. Mete-me nojo”, diz Rodolfo Reis Por

Rodolfo Reis, antigo capitão do FC Porto, afirmou que sente “nojo” com o acumular de casos envolvendo o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

O comentador desportivo, que se estreou na CMTV depois de várias ‘temporadas’ na SIC Notícias, garantiu mesmo acreditar que Vieira “irá para a prisão” assim que deixe de dirigir o emblema da Luz.

“O Luís Filipe Vieira vai preso, mal saia da presidência do Benfica. Vai preso, como foi o Vale e Azevedo. É a realidade. Não tenho dúvidas nenhumas. O presidente do Benfica está metido no lodo até ao pescoço”, atirou o ex-jogador.

Numa altura do programa dedicada aos casos judiciais (com destaque para a Operação Lex) envolvendo Vieira, o antigo capitão portista mostrou-se muito crítico para com o dirigente encarnado.

“Há muito lodo no meio de tudo isto. Em tudo o que se passa nos bastidores do Benfica, aparece Luís Filipe Vieira e as pessoas ligadas a ele. Tudo no Benfica é lodo, é lodo tudo que está com o presidente do Benfica”, disparou.

“Tudo o que envolve o Benfica mete-me nojo”, acrescentou: “Tudo no Benfica mete-me nojo”.

Perante tão forte acusação, Rodolfo Reis foi desafiar-se a explicar. O antigo internacional português passou então para a “promiscuidade” entre dirigentes do Benfica e “Governo e juízes”, aludindo a duas situações recentes.

As referências de Rodolfo Reis visaram o apoio do primeiro-ministro, António Costa, à recandidatura de Vieira, entretanto retirada pelo presidente do Benfica, e à acusação do dirigente no âmbito da Operação Lex, na qual Vieira está acusado de um crime de recebimento indevido de vantagem, sendo que pode ir a julgamento, num processo que avança agora para a fase de instrução.

“Tudo o que há de pior acontece sempre no Benfica. É voucheurs, e-Toupeira… Aparece sempre o presidente do Benfica e os braçoss direitos dele”, insistiu.

O ex-jogador do FC Porto ‘lamentou’ ainda o papel que os comentadores afetos ao Benfica têm de desempenhar nos programas de comentário, pois “quem defende Luís Filipe Vieira defende o indefensável”.

“Então o Rangel não tem nada com o Vieira? Claro que tem…”, exemplificou, referindo que quem defende o Benfica nesses programas “tem de fugir” às questões.