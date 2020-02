Motores Tudo a postos para o Rali Serras de Fafe e Felgueiras Por

Aproxima-se a data do Rali Serras de Fafe e Felgueiras, primeira prova do Campeonato de Portugal da especialidade, com os organizadores e autarquias prontos para um evento que este ano tem um ‘brilho’ ainda maior.

Com a presença de dois pilotos da Hyundai, campeã do Mundo de Ralis, e do seu campeão Ott Tanak, ao lado do ‘repetente’ Dani Sordo, faz aumentar o entusiasmo em redor do evento, e também acrescenta mais responsabilidade à Demoporto, organizadora do rali, e aos dois municípios envolvidos.

“A presença da Hyundai com dois WRC é para nós um prazer, mas mais do que tudo uma enorme responsabilidade”, começa por dizer Carlos Cruz, o líder da organização. O presidente do Demoporto refere que “houve um grande trabalho, desenvolvido em 2018 e 2019, para trazer a marca ao Serras de Fafe e a repetição da presença”.

“Só acontece porque aqui encontraram boas condições para testarem, com bons troços e uma organização ao nível que é exigido. Entendo que por isso repetem e reforçam a presença da prova. É uma responsabilidade porque temos plena consciência de que as presenças de Dani Sordo e do Ott Tanak representam mais gente nos troços, mas público entusiasta na prova”, sublinha também Carlos Cruz.

O homem forte do Demoporto destaca que por via da grande afluência de fãs às classificativa foi preparado “um plano de segurança” a pensar nisso mesmo, sendo que o “mais importante é o apelo a todos que se posicionem em áreas seguras, que acatem as instruções das forças policiais e de segurança. Só assim será possível que o Rali Serras de Fafe e Felgueiras seja a grande festa, que a abertura da época nacional de rali tem que ser”.