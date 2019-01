Tsanko Arnaudov apura-se para os Europeus de Glasgow

O atleta português Tsanko Arnaudov alcançou hoje a marca de qualificação para os Europeus de pista coberta Glasgow2019, com um ensaio de 20,21 metros, na prova do lançamento do peso do ‘meeting’ de pista coberta António Monteiro, em Pombal.

O atleta do Benfica, conseguiu o seu melhor lançamento ao segundo ensaio e, depois disso, ainda lançou 20 metros, num concurso em que Marco Fortes, do Sporting, foi segundo classificado, com 17,74 metros, e em que o benfiquista Francisco Belo fez três ensaios nulos.