Truques que não deve usar para contornar o teste do balão na condução

Truques nos quais não se pode confiar para contornar o teste do álcool. Opte pelo bom senso: se beber, não conduza.

Um dos maiores inimigos da segurança nas estradas é o álcool e, por isso, as autoridades estão sempre particularmente atentas à condução sob efeito do álcool, sendo que as coimas costumam ser ‘pesadas’ para condutores que são apanhados à margem do que está previsto na lei.

Para tentar ultrapassar as leis e contornar o teste do álcool, vulgarmente conhecido por teste do balão, muitos condutores optam por truques e conselhos que mais não são do que mitos urbanos que não correspondem na realidade. Pior que isso, quem neles acredita e confia compromete a sua segurança e dos outros utilizadores das vias de circulação. Conheça então alguns mitos e truques que não deve utilizar ao volante para tentar enganar as autoridades no teste do balão.

Soprar com pouca força

Este é talvez dos truques mais falados para tentar enganar as autoridades no teste do balão mas desengane-se quem acha que vai conseguir resultados positivos para não ser apanhado à margem da lei. Não resulta.

Se soprar com pouca força, será convidado a repetir o procedimento. Além disso, estará a levantar suspeitas nos agentes de autoridade e isso poderá ser pior para si.

Apesar de ser um truque muitas vezes mencionado, este não garante sucesso na ‘finta’ ao teste do balão.

Tomar café

Os condutores devem tomar café antes de conduzir ou quando fazem paragens, porque está confirmado que a cafeína ajuda a manter a mente mais desperta para a condução. Mas as evidências científicas do café ao volante ficam-se por aí.

Desengane-se quem julga que se consumir álcool e depois tomar um café acabará por limitar os valores que serão apresentados no exame de ar expirado.

O ar que é libertado permite verificar a quantidade de álcool no sangue e o café não é um truque que deva usar para esse fim, do mesmo modo que um rebuçado também não irá limitar a verificação do teste do balão. Esqueça esse truque, se é que o usa ou pensa usar.

Beber 1,5 litros de água antes de conduzir

Se esteve a consumir álcool em excesso o melhor mesmo é entregar as chaves do carro a algum condutor habilitado para a função e que não tenha bebido. E se pensa que beber uma quantidade de água significativa vai ‘tapar’ ou diluir o álcool que tem no sangue, esqueça.

O consumo de água é importante para várias situações das nossas vidas, até porque somos em grande parte formados por água. Beber água ajuda a relaxar mais mas não retira o álcool da corrente sanguínea em pouco tempo.

A água até será algo de bom para ultrapassar o álcool mas não no imediato. Portanto, se pensa usar esse truque, o melhor mesmo é não confiar nele.

Dar uma corrida antes de conduzir

Outro dos truques que muita das vezes se ouve falar é de que dar uma corrida ou fazer um número elevado de flexões antes de pegar no veículo é meio caminho para o sucesso no que toca a enganar as autoridades no teste do balão.

Trata-se de um mito. Se você tiver bebido álcool o melhor mesmo é não conduzir e evite dar corridas ou fazer flexões porque pode sentir-se mal.

Não se iluda de que consegue através do suor libertar-se do álcool ingerido.

Parar de beber duas horas antes de viajar

Há quem acredite que deixar de beber duas horas antes de iniciar a viagem será suficiente para não ser apanhado num eventual controlo de álcool por parte das autoridades. Mas esse é mais um truque que não passa de um mito.

Por muito que o seu metabolismo tenha particularidades, não será capaz de expulsar o álcool da corrente sanguínea em duas horas.

Dormir depois de beber e antes de conduzir

Finalmente, este é um dos mitos mais comuns e que leva a equívocos. Os condutores não devem confiar que um tempo a dormir será capaz de colocar o corpo em condições ideais dentro da lei para conduzir.

Dormir antes de conduzir é importante para evitar distrações e o sono ao volante. Mas no caso do teste do álcool não tem efeitos positivos.

Aliás, alguns condutores, depois de dormirem até 7 ou 8 horas, se antes tiverem ingerido quantidades significativas de álcool, poderão ainda ser apanhados no teste do balão, caso sejam convidados a soprar.

Se beber, não conduza. Por si, e pela segurança de todos

Agora que já se desmistificaram alguns mitos, é importante que tenha noção de que se beber não deve conduzir.

E no caso de ser obrigado a parar pelos agentes de autoridade, deve ter um conjunto de comportamentos cordiais. Deve dar-se ao respeito e exigir o mesmo respeito.

Desse modo, o melhor mesmo é nunca tentar enganar a PSP ou a GNR e optar sempre pela verdade. Além disso, saiba que existem alguns atos e comportamentos que deve evitar durante operações STOP.

Quando tiver de parar, é importante que, tal como se aprende nas aulas de código, tenha uma postura cívica e cordial junto das autoridades.