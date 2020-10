Mundo Trump usa a sala oval seis dias após acusar covid-19 Por

O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a usar o gabinete oficial de trabalho na Casa Branca, a sala oval, apesar de apenas terem passado seis dias desde que acusou positivo no teste à covid-19.

O regresso de Trump à sala oval foi ‘revelado’ pela presença de um soldado no lado exterior da ala oeste da Casa Branca, o que acontece quando o chefe de Estado está no gabinete oficial.

A polémica rebentou de imediato, levando um porta-voz do Presidente dos EUA a confirmar que Trump regressou à sala oval, apesar de ainda estar infetado.

De acordo com o porta-voz, o chefe de Estado trabalhou nos dossiês dos planos de apoio à economia e da monitorização do furacão Delta, em vias de passar pelo Golfo dos EUA.

A Casa Branca esforçou-se por garantir que todos os funcionários que tenham de interagir com o Presidente vão ser alvo de medidas excecionais de segurança, como o uso de equipamentos completos de proteção individual.

Quando regressou à Casa Branca, após três dias de internamento num hospital militar, Trump foi visto a caminhar pela residência sem máscara.

O número de trabalhadores da Casa Branca infetados com covid-19 tem vindo a aumentar nos últimos dias, isto no país com mais mortos (210 918) e com mais casos de infeção (mais de 7,5 milhões).