Trump promete “acordo fenomenal” com Reino Unido após o ‘Brexit’

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu hoje um “acordo fenomenal” com o Reino Unido após o Brexit, durante uma conferência de imprensa em Londres após um almoço de trabalho com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

“Agora que o Reino Unido está a preparar-se para sair da União Europeia, os Estados Unidos estão empenhados em fazer um acordo comercial fenomenal entre os EUA e o Reino Unido. Há um tremendo potencial nesse acordo comercial. Eu digo provavelmente duas ou até três vezes o que estamos a fazer agora. Tremendo potencial”, disse.

O Brexit continua num impasse devido à falta de um consenso no parlamento em redor de um acordo de saída da União Europeia, pelo que foi adiado para além da data prevista de 29 de março, para 31 de outubro.

Segundo os dois líderes, atualmente cada um dos países investe no outro mais de um bilião de dólares (890 mil milhões de euros), sendo o Reino Unido o maior investidor estrangeiro nos EUA e vice-versa.

Pelo seu lado, Theresa May revelou que hoje os dois líderes tiveram “discussões positivas”, mostrando-se otimista sobre um futuro acordo comercial bilateral.

“Também tenho a certeza de que o nosso relacionamento económico vai crescer cada vez mais, com base nas conversas que tivemos e nas ideias que ouvimos das empresas do Reino Unido e dos EUA que encontrámos hoje”, afirmou.

A conferência de imprensa acontece no segundo dia de uma visita de Estado do presidente norte-americano ao Reino Unido, que começou hoje por um pequeno-almoço com empresários dos dois países.

À noite, o chefe de Estado oferece um jantar de agradecimento na residência do Embaixador dos EUA, no qual o príncipe Carlos vai participar em nome da rainha.

Na quarta-feira, Trump, a rainha o príncipe Carlos e outros chefes de Estado ou de governo participam em Portsmouth, no sul de Inglaterra, num evento comemorativo do 75.º aniversário do desembarque do Dia D das forças aliadas que contribuiu para a derrota da invasão nazi na II Guerra Mundial.