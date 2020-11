Mundo Trump pede ajuda financeira para impugnar eleições Por

O Presidente dos EUA não aceita a derrota para Joe Biden e está a pedir fundos para pagar custos dos processos judiciais que apresentou, no sentido de impugnar os resultados eleitorais.

Donald Trump insiste que as eleições norte-americanas foram fraudulentas, ainda que não apresente qualquer indício de ilicitudes.

O Presidente norte-americano recusa-se a aceitar a derrota – o democrata Joe Biden venceu as eleições de 3 de novembro, triunfo confirmado no passado sábado – e pretende avançar com uma batalha judicial.

Para o efeito, está a pedir dinheiro aos seus apoiantes, junto do Partido Republicano, para suportar os custos judiciais de um processo judicial.

Os responsáveis pela campanha de Trump e Pence estão a trabalhar num fundo, apelidado de ‘Fundo Oficial de Defesa Eleitoral’.

Os apoiantes de Donald Trump estão a receber mensagens enviadas pelo filho, Eric Trump, onde é solicitada ajuda:

“Os Democratas não compreendem a coragem e determinação do povo americano. O meu pai pode contar consigo? Contribua com qualquer montante imediatamente para integrar o Grupo de Trabalho de Defesa Eleitoral”.

“As pessoas sabem exatamente o que se está a passar neste país. É uma fraude! Há discrepâncias ridículas nos votos em todo o país, pelo que o meu pai formou o Grupo de Trabalho de Defesa Eleitoral para combater esta corrupção”, refere ainda a mesma mensagem.

Este tem sido o discurso de Donald Trump, que, recorde-se, chegou a pedir para que se parasse a contagem dos votos.

Nos últimos dias, através do Twitter, Trump tem insistido nesta mensagem, sendo que a própria rede social alerta os utilizadores para o facto de não existirem provas da veracidade nessas comunicações.

O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, eleito Presidente dos EUA, tem evitado alimentar esta controvérsia.