Mundo Trump ou Biden? Assembleias de voto abertas nos EUA Por

Os eleitores norte-americanos vão hoje às urnas, para escolher o novo Presidente: o republicano Donald Trump, ou o democrata Joe Biden.

Às 06h00 locais, 11h00 em Portugal Continental e na Madeira e 10h00 nos Açores, as assembleias de voto nos EUA abriram em oito dos 50 estados, ato que marcou o arranque das eleições, que determinarão a continuidade de Donald Trump, ou uma mudança de Presidente, para Joe Biden.

Os estados de Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, Nova Jérsia, Nova Iorque e Virgínia foram os primeiros a abrir as assembleias de voto, sendo que cinco eleitores de Dixville Notch, uma aldeia de 12 habitantes no nordeste dos EUA, votaram uma hora antes.

O futuro inquilino da Casa Branca será conhecido nesta terça-feira. Donald Trump parte em desvantagem nas sondagens, tal como sucedera nas eleições anteriores. Joe Biden apresenta-se como o candidato da mudança.