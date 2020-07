Mundo Trump manda comprar todo o stock mundial de medicamento contra Covid-19 Por

Donald Trump deu indicações para que os EUA reservem todo o stock mundial existente do medicamento Remdesivir, nos próximos três meses.

O fármaco está a ser utilizado para combater o novo coronavírus.

De acordo com a informação avançada pelo jornal The Guardian, Trump deu ordens para que os EUA se chegassem à frente na compra do medicamento que se tem revelado eficaz no combate à Covid-19.

Os EUA reservaram 500 mil doses (toda a produção) deste medicamento em julho e 90 por cento da produção deste fármaco nos meses de agosto e setembro.

Esta decisão está a indignar o mundo e, nomeadamente a comunidade científica, que teme que assim que apareça uma vacina, Trump pode tentar, em nova ação unilateral, açambarcar para os EUA a vacina.

“Eles têm acesso à maior parte do stock de doses [do Remdesivir], então não há nada para a Europa”, revelou Andrew Hill, investigador sénior da Universidade de Liverpool.