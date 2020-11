Mundo Trump já fala em recontagem Por

O gestor da campanha de Donald Trump revelou, hoje, que o candidato republicano à presidência dos EUA vai pedir a recontagem dos votos no Wisconsin.

Num estado em que os candidatos têm andado “taco a taco”, nas palavras de Bill Stepien, o gestor da campanha de Trump, as “várias denúncias de irregularidades” em vários condados do Wisconsin levantam “sérias dúvidas sobre a validade dos resultados”.

“O Presidente [Donald Trump] está a par da situação e vai exigir de imediato a recontagem”, adiantou Bill Stepien, em comunicado.

De acordo com a imprensa do Wisconsin, Joe Biden, o candidato democrata, tinha uma vantagem de 20 mil votos no momento em que a campanha de Trump anunciou que ia pedir a recontagem dos votos.

Ao longo do dia, Donald Trump tem-se mostrado bastante ativo no Twitter, quer a reclamar vitória nas eleições presidenciais, quer a denunciar alegadas irregularidades.

Num tweet assinalado como suspeito de “ter informações incorretas”, Trump sustentou que “estão a trabalhar duramente para fazer desaparecer a vantagem de 500 mil votos na Pennsylvania”, insinuando fraudes eleitorais cometidas pelo lado democrata.

Ainda não há qualquer resultado oficial sobre o resultado das eleições presidenciais dos EUA, apesar de já ter sido encerrada a contagem de votos em vários locais.

Na estimativa mais recente da Associated Press, Biden soma 227 votos no colégio eleitoral contra 213 de Trump.

São precisos 270 votos no colégio eleitoral para eleger o Presidente dos EUA.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324033983882166272?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 4, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>