Trump feliciou Pelosi pela eleição para a presidência da Câmara dos Representantes

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou hoje a democrata Nancy Pelosi pela sua eleição como presidente da Câmara dos Representantes e insistiu na necessidade de construir um muro na fronteira com o México.

Numa curta aparição surpresa perante a imprensa, a primeira do ano, Trump felicitou Pelosi, que aos 78 anos voltou a assumir a liderança da Câmara dos Representantes, cargo que já ocupou entre 2007 e 2011.

“Precisamos [de] proteger a fronteira”, disse Trump no encontro com a imprensa, onde não houve direito a perguntas.

A seu lado estava o presidente do Conselho de Patrulha da Fronteira, Brandon Judd, e outros membros da organização.

Durante o encerramento parcial do Governo, que hoje cumpre 13 dias e que ameaça estender-se enquanto não se aproximarem as posições do Congresso e do Executivo sobre os fundos para a o muro fronteiriço, Trump assegurou que é necessário deter a droga que chega aos Estados Unidos através das fronteiras.

O presidente dos EUA disse ainda que nunca como agora recebeu tanto apoio pela sua posição sobre a segurança nas fronteiras.

Minutos antes de aparecer diante dos jornalistas, Trump colocou na sua conta no Twitter um vídeo de apenas 20 segundos com fotos da fronteira, com imagens das centenas de pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos, e frases como “crise na fronteira “, “crime” e “ilegalidade”.

Noutras mensagens no Twitter, Trump tinha responsabilizado os democratas pelo atual encerramento parcial da administração, assegurando que se trata de uma estratégia eleitoral do partido rival.

“O encerramento da administração deve-se apenas às eleições presidenciais de 2020. Os democratas sabem que não podem vencer com base em todas as conquistas de Trump. (…) Para eles, é estritamente um jogo político”, afirmou.

A cessação das atividades da administração, que começou a 22 de dezembro, prejudica cerca de 800.000 dos 2,1 milhões de trabalhadores federais, que não recebem enquanto se mantiver a situação.